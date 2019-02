Thomas Pieters mag deelnemen aan achtste finales van World Super 6 golf, Colsaerts ligt eruit

Thomas Pieters heeft zich met een ronde van 72 slagen in de achtste finale gegolfd op het World Super 6 toernooi (European, Australian & Tour/1 miljoen euro), dat wordt gespeeld op de Lake Karrinyup golfbaan in het Australische Perth. De 27-jarige Antwerpenaar, die na dag twee de leiding waarnam, moest op dag drie in de top 8 eindigden om een plaats bij de laatste zestien te verzilveren, iets waar hij net in slaagde.

Pieters putte vijf birdies weg maar moest ook drie bogeys en een dubbele bogey op zijn kaart schrijven, wat resulteerde in 72 slagen, par. Met zijn totaalscore van 208 slagen zakte hij naar een gedeelde vijfde plaats wat net volstond om een extra play off ronde te ontlopen. De spelers die op de plaatsen negen tot en met 24 eindigen, moeten namelijk nog een extra ronde spelen waarbij de acht besten doorstoten naar de achtste finale. Daarin wordt er over zes holes in match play formaat gespeeld.

Nicolas Colsaerts, die dag twee afsloot op een gedeelde 37e plaats, begon zeer sterk aan zijn derde ronde. De Brusselaar, die op de tweede parcourshelft van start ging, putte op zijn eerste vijf holes drie birdies en een eagle weg waarmee hij in de top 10 klom. Op de vijftiende hole moest hij een dubbele bogey incasseren. Maar na een birdie op de hole zestien stond hij nog stevig in de top 20. Op de holes twee, vier en zes moest Colsaerts echter nog een dubbele bogey en twee bogeys incasseren waardoor hij uiteindelijk 47e werd.

- stand na derde ronde -

1. Per Langfors (Zwe) 206=71-71-64 -10

2. Kristoffer Reitan (Noo) 207=65-77-65

. Paul Dunne (Ier) 207=73-68-66

. Brad Kennedy (Aus) 207=68-70-69

++ 5. Thomas Pieters (Bel) 208=70-66-72

. Yuta Ikeda (Jap) 208=74-68-66

. Gareth Paddison (NZe) 208=70-71-67

. Ryan Fox (NZe) 208=68-68-72

9. Jazz Janewattananond (Tha) 209=71-70-68

. Daniel Gale (Aus)) 209=69-72-68

. Ben Evans (Eng) 209=72-68-69

. Min Woo Lee (Aus) 209=70-69-70

. Clément Sordet (Fra) 209=71-67-71

. Matt Jager (Aus) 209=69-68-72

---------

47. Nicolas Colsaerts (Bel) 214=74-68-72