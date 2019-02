“Het is klaar, voorgoed”: Khloé Kardashian zet punt achter relatie na nieuw gerucht over bedrog

Khloé Kardashian heeft een punt gezet achter haar relatie met Tristan Thompson. Dat hebben kennissen van het voormalige koppel gezegd aan de Amerikaanse celebritywebsite Radar Online. De basketballer zou opnieuw een misstap hebben begaan, nadat hij haar al meermaals bedrogen had tijdens de zwangerschap van hun dochtertje True.

Khloé Kardashian, die sedert drie jaar samen was met Tristan Thompson, wou zijn eerdere misstappen nog vergeven vanwege hun dochtertje. Maar nu er opnieuw bedrog in het spel is, heeft de realityster definitief een punt achter hun relatie gezet.

Dat is althans wat kennissen beweren. “Het is klaar, voorgoed”, zeiden ze aan de website Radar Online. “Haar enige prioriteit is nu True.”

Hoewel de twee hun breuk nog niet hebben bevestigd, leek de zus van Kim Kardashian daar vrijdag wel al naar te hinten op sociale media. “Alle lof voor vrouwen die herstellen van dingen waar ze niet over kunnen praten”, postte ze op Instagram. “Soms breekt god je hart om je ziel te redden.”