18-jarige wildrijder verliest voorlopig rijbewijs

Dilsen-Stokkem - De politie van zone Maasland heeft zaterdagochtend om 00.10 uur een bestuurder betrapt op onverantwoord rijgedrag en rijden zonder geldig rijbewijs. De politieploeg was op patrouille op de Nijverheidslaan in Dilsen en merkte een voertuig op dat vanop de openbare weg al driftend de parking van de vroegere LECO opreed en daar begon te slalommen over de kiezels. De bestuurder, W.T. (18), had een voorlopig rijbewijs voor 18 maanden en had de L niet hangen. Hij mocht ook niet rijden op het late tijdstip en had bovendien een passagier bij. Zijn rijbewijs werd ingetrokken. (siol)