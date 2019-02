Studio 100 werkt aan opmerkelijke opvolger van spektakelmusical ‘40-45’

Het gaat goed met de spektakelmusical ‘40-45’. De ticketverkoop blijft aanhouden en ondertussen staat de teller op meer dan 565.000 tickets. Ongezien in Vlaanderen. Daarom wordt er momenteel door Studio 100 gewerkt aan een opvolger.

Het gaat opnieuw om een bekend thema van bij ons waarin velen zich zullen herkennen. Studio 100 kiest daarbij weer voor een groots opgezette productie, een avondvullende beleving die het collectieve geheugen moet aanspreken. Die opvolger zal ‘Boudewijn’ heten.

De nieuwe musical gaat over het levensverhaal van koning Boudewijn, zoals de naam wel doet vermoeden. Studio 100 heeft een invalshoek gevonden die de sleutel vormt tot een fantastische kroniek van een vorst, een volk én zijn natie.

Voor het prestigeproject werkt Studio 100 opnieuw samen met Frank Van Laecke die eerder ook al betrokken was bij ‘Daens’, ‘14-18’ en ‘40-45’.

Waar en wanneer de première plaatsvindt, is nog niet bekend. Meer details over het nieuwe project worden later bekendgemaakt.