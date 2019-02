Ott Tanäk leidt, Thierry Neuville strijdt voor podium in Rally van Zweden

Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) staat halfweg de derde wedstrijddag van de rally van Zweden aan de leiding. De Est heeft een comfortabele voorsprong van 33,8 seconden op Andreas Mikkelsen (Hyundai i20 Coupe WRC). Elfyn Evans (Ford Fiesta WRC) is opgeschoven naar de derde plaats maar voelt de druk van het trio Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC), Esapekka Lappi (Citroën C3 WRC) en Kris Meeke (Toyota Yaris WRC). Teemu Suninen verloor de leidersplaats nadat hij in een sneeuwmuur gleed.

Vergelijkbare wedstrijdomstandigheden zaterdagochtend met die van vrijdagochtend. De proeven liggen er bevroren bij met een dun laagje sneeuw bovenop de gravel. De temperaturen zijn nu al boven het vriespunt. Zaterdagnamiddag wordt, net als vrijdag, dooi verwacht waardoor we bij de tweede doortocht opnieuw een compleet andere wedstrijd kunnen krijgen.

Behalve de slipper van leider Teemu Suninen was het een relatief rustige ochtend in Zweden. Naar het einde van de tweede rit toe gleed Suninen in een sneeuwmuur. Een tiental toeschouwers hadden meer dan een minuut nodig om de Fin terug vlot te duwen. Tänak kreeg op die manier de leiding in de schoot geworpen en heeft een mooie voorsprong op de tweede in de stand, Andreas Mikkelsen.

Thierry Neuville beleefde een uitstekende ochtend. De Belg is van de zevende naar de vierde plaats opgeschoven en staat op slechts 1,1 seconde van de derde plaats van Elfyn Evans (Ford Fiesta WRC). En toch was de Belg niet helemaal tevreden. “Onze wagen is goed op het bochtige en technische gedeelte maar op de snelle stukken komen we tekort. Daar moet aan gewerkt worden.”

Neuville heeft als vierde 1 seconde voorsprong op Lappi en 6 op Meeke. In de namiddag worden er nog vijf ritten gereden waaronder de drie ritten van ‘s ochtends.