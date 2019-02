Om zijn enige overgebleven familielid te zien of om eenzame dames naar de winkel te escorteren: Wilrijkenaar Georges kan geen dag zonder auto. Hij is 100 jaar oud en heeft nog maar net een tweedehands Mercedes op de kop getikt. “Ik rijd al heel mijn leven en heb nog nooit een accident gehad.”

“Wacht even, er komt een camion”, waarschuwt onze attente fotograaf in de passagiersstoel van Georges. We bollen uit zijn garage achteruit op de Cyriel Buyssestraat in Wilrijk. “Daar waren we wel voor ...