Emotionele Guy Swinnen eert Willy Willy op eerste optreden van The Scabs na dood leadgitarist

The Scabs traden vrijdagavond op in Diksmuide, het was hun eerste optreden zonder Willy Willy. De leadgitarist stierf woensdagavond in het bijzijn van zijn familie en vrienden aan kanker.

“Na heel wat telefoontjes kregen we vanochtend het nieuws dat het concert kan doorgaan. De omstandigheden zijn uiteraard niet optimaal. Guy Swinnen kan zijn bindteksten vandaag niet doen. Dat is voor hem veel te zwaar. Daarom vragen we jullie om daar begrip voor te hebben. Het is voor ons allemaal heel onwennig, maar het wordt een avond die we niet meer zullen vergeten.” Zo werden The Scabs afgelopen vrijdagavond aangekondigd in cultureel centrum Kruispunt in Diksmuide.

Foto: Thijs Pattyn

Vlak voor de aankondiging stond de gitaar van Willy Willy ‘in the spotlight’ op een leeg podium. Enkele concertgangers kwamen het muziekinstrument fotograferen, als aandenken. Het werd een ingetogen optreden van The Scabs.

Foto: Thijs Pattyn

Frontman Guy Swinnen nam pas na enkele nummers het woord. “Dit is normaal het nummer waarvoor we Willy Willy op het podium riepen. Nu zullen we het spelen als eerbetoon aan hem.” Na ‘Mesaboogie Feedback’ volgde een minutenlange staande ovatie. Even later volgde een cover van Rock and Roll Heart van Lou Reed. “Dit nummer slaat een beetje op ons allemaal, en zeker op onze goeie vriend”, aldus Swinnen.

Vorige week nog trad Willy Willy, of Willy Lambregt, nog samen op met The Scabs tijdens de MIA’s. Ze mochten daar een Lifetime Achievement Award in ontvangst nemen. The Scabs waren de afgelopen maanden op tournee om hun 40-jarige bestaan te vieren. Willy Willy speelde een groot deel van de optredens mee, maar nooit de volledige show.

Foto: Thijs Pattyn

Willy Willy is op 59-jarige leeftijd overleden. Zijn uitvaart is op woensdag om 14 uur in het crematorium Siesegem in Aalst.