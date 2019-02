Elise Mertens voelt geen druk voor finale in Doha: “Ik heb vertrouwen”

Elise Mertens (WTA 21) doet vandaag/zaterdag vanaf 16u een gooi naar een vijfde WTA-titel. Op het hoog aangeschreven toernooi van Doha (hard/916.131 dollar) staat ze tegenover de Roemeense topper Simona Halep (WTA 3). “Ik heb vertrouwen en kan ontspannen spelen”, zegt ze.

Mertens plaatste zich voor de finale in Qatar door regerend Wimbledonkampioene Angelique Kerber (WTA 6) uit te schakelen. Eerder wipte ze al Kiki Bertens (WTA 8). “Het is super, zeker omdat ik hier ben geraakt door twee speelsters uit de top tien te verslaan”, onderstreept Mertens. “In de Fed Cup heb ik goed kunnen trainen met Johan Van Herck en misschien pluk ik daar nu de vruchten van. Ik begon heel sterk, was erg agressief. Maar het is moeilijk haar (Kerber) de hele tijd onder druk te zetten want op elk punt moet je 100 procent zijn. In de tweede set verloor ik wat intensiteit en daardoor kon zij haar ritme vinden. Gelukkig kon ik mij herpakken en met de opslag en door naar voor te komen het verschil maken. Ik ben heel gelukkig.”

Tegen Halep, die sinds kort wordt getraind door Thierry Van Cleemput, verloor Mertens haar drie vorige confrontaties. “Maar dat was telkens op gravel”, benadrukt de Limburgse. “Ik kan alleen zeggen dat ik mij goed voel, mentaal en fysiek. Ik heb nog veel energie over. Ik had niet verwacht hier in de finale te staan maar tennis zit vol verrassingen. Het wordt een moeilijke match want zij brengt veel ballen terug. Maar ik heb vertrouwen. Ik heb net een grote match gewonnen kan ontspannen spelen. Ik ben alleszins heel benieuwd wat het zal geven.”

Simona Halep start als favoriete tegen Mertens maar is op haar hoede. “In een finale is er altijd druk en zijn de emoties groter, maar ik voel me klaar”, verklaarde de Roemeense na haar hard bevochten winst tegen de Oekraïense Elina Svitolina. “Ik ga trachten snel te recupereren en dan weer alles geven. Ik speel bevrijd: ik heb een Grand Slam gewonnen, stond eerste op de wereldranglijst, heb mijn doelen bereikt. Ik probeer mij meer te amuseren en ik voel dat ik met meer plezier op de court sta.”