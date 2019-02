Ouders van Mawda mogen in België blijven

De ouders en broer van de overleden Koerdische peuter Mawda mogen in ons land blijven. Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) heeft het licht op groen gezet voor een humanitaire regularisatie, berichten De Morgen en Het Laatste Nieuws zaterdag. De tweejarige Mawda Shawri stierf in mei vorig jaar door een politiekogel tijdens een achtervolging. Ze zat samen met haar gezin in een busje vol migranten.

De ouders dienden begin juni een aanvraag in voor een humanitaire regularisatie. Die is nu, negen maanden later, gehonoreerd door minister De Block, in overleg met de regering. Zowel de ouders als de Dienst Vreemdelingenzaken zijn op de hoogte gebracht. Ze krijgen een verblijfsvergunning voor één jaar, maar die is hernieuwbaar. Na vijf jaar is een permanent verblijf mogelijk.

Begraven in België

De argumentatie is dat het gezin zo in alle sereniteit het gerechtelijk onderzoek kan volgen. Ook was van belang dat Mawda in België begraven ligt.

Over de humanitaire regularisatie was maandenlang politieke onenigheid. Onder meer toenmalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA) was een koele minnaar. “Een kind verliezen is het ergste wat een mens kan overkomen”, zegt De Block.