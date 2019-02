Wat een transformatie: na het dipje vorig weekend in de Fed Cup knoopt Elise Mertens weer aan met haar toptennis van vorig seizoen. Vandaag speelt ze in de finale tegen Simona Halep, gewezen nummer één van de wereld. Gisteren won ze al tegen een gewezen nummer één van de wereld.

Zo snel kan het dus gaan. Elise Mertens was vertrokken naar Doha na een Fed Cup waar ze nooit toonde wat ze echt waard was. Vandaag staat ze in de finale na een week waarin ze twee toptienspeelsters versloeg ...