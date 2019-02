Laura Tesoro maakt indruk bij haar première in ‘40-45’

Het enthousiaste publiek genoot vrijdagavond van de officiële première van Laura Tesoro in de spektakel-musical ‘40-45’. Aan de zijde van Jelle Cleymans en James Cooke maakte Laura indruk met een warme en fragiele vertolking van het Joodse meisje Sarah.

Twee showstops wegens technische problemen konden haar niet uit evenwicht brengen. “Heb ik dat meteen ook een keer meegemaakt. En weet ik meteen wat te doen mocht het ooit nog eens gebeuren”, grapte Laura na afloop.

Voor Laura was ‘40-45’ een beetje thuiskomen. “Het is voor mij allemaal met musical begonnen. Het is dan ook heel fijn om na tien jaar terug te keren naar die wereld. Dat ik meteen in de spektakel-musical ‘40-45’ mag spelen, is een bijzondere eer. Ik wil me blijven concentreren op mijn carrière als zangeres en presentatrice, maar het is fijn om ook in een musical te staan. Dus als het past, sta ik in de toekomst ook open voor andere rollen.”

Laura Tesoro deelt haar rol in ‘40-45’ met Nathalie Meskens en Clara Cleymans. ‘40-45’ is met een gigantische voorsprong de populairste musical ooit in Vlaanderen. Op dit moment staat de teller op meer dan 565.000 tickets.