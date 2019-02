Belgian Bullets tiende in Lake Placid

An Vannieuwenhuyse en Sara Aerts zijn vrijdag in het Amerikaanse Lake Placid (New York) tiende geworden in de zevende manche van de Wereldbeker tweevrouwsbob.

In de eerste run werden de Belgian Bullets negende, op dertien bobs, in de tweede elfde. Over twee runs waren ze 1.67 trager dan de Amerikaanse winnaars Elana Meyers Taylor en Lake Kwaza.

De Canadezen Christine De Bruin en Kristen Bujnowski werden op 38 honderdsten tweede, de Duitsers Stephanie Schneider en Deborah Levi op 48 honderdsten derde.

De Duitse Mariama Jamanka, vierde in Lake Placid, behoudt met 1.487 punten de leiding in de Wereldbeker, voor haar landgenotes Schneider (1.396 ptn) en Anna Köhler (1.304). Vannieuwenhuyse is met 1.088 punten zesde. De achtste manche vindt volgende week zaterdag in het Canadese Calgary plaats.