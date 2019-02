Therapietuin PXL-studenten planten groenten in gevangenis

Hogeschool PXL, Limburg.net en Terra Therapeutica zijn als voortrekkers gestart met de aanleg van therapietuinen in de gevangenis, bij bejaarden in woonzorgcentra, samen met drugsverslaafden, in de kinderpsychiatrie. Met resultaat. “We horen van de cipiers dat de gevangenen rustiger zijn, minder agressief”, zegt PXL-docent Johan Lemmens.