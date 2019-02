Benieuwd of Beringen, dat na de opgemerkte zege bij Torpedo tot op twee punten van de leiding is genaderd, ook de moeilijke hindernis tegen Zepperen Brustem succesvol kan afronden. Want het programma dat dan nog rest oogt wel iets makkelijker voor Beringen dan voor de concurrentie. Het zou wel eens een onverwachte ontknoping kunnen worden in de titelstrijd.