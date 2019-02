ANTWERPENMatteo Simoni (31) is trots, en met reden, want deze week heeft hij met ‘Trio’ een film uitgebracht die goed tot zeer goed wordt onthaald door de critici. “Toen ik dertig werd, heb ik voor het eerst in mijn leven teruggeblikt, en ik was trots op wat ik heb gedaan”, vertelt hij. “Maar daar staat tegenover dat ik altijd onzeker zal blijven.”