ALKEn/SINT-TRUIDENInes Melon (17) uit Alken zit momenteel in het zesde jaar Latijn-moderne talen in de Katholieke Centrumscholen in Sint-Truiden. Volgend jaar wil ze rechten studeren. “Maar kies ik best voor UHasselt of KU Leuven?”, vraagt Ines zich af. In Leuven zijn er telkens examens aan het einde van het semester, aan UHasselt wordt een tienwekensysteem gehanteerd.