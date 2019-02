“Nieuw regeerakkoord met aantal krijtlijnen, geen boek van 150 pagina’s”

Kris Peeters heeft advies voor degenen die een nieuwe federale regering vormen: maak afspraken over de krijtlijnen van een aantal moeilijke dossiers als energie, klimaat en mobiliteit en schrijf geen boek van 150 pagina’s waar dan toch alle partijen elke punt en komma willen veranderen. “Sommigen gaan er van uit dat er zowel in Vlaanderen als in Wallonië snel een regering wordt gevormd, maar dat het federaal lang gaat duren. Dat is een verontrustende situatie. Waarom kunnen we de zaken niet verfrissend aanpakken en ze omkeren?”