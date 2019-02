Primeur: theater voor baby’s. Pampers verversen mag

Het belangrijkste festival in Vlaanderen op het vlak van jeugdtheater komt eraan: in de Krokusvakantie is er de vaste afspraak in cultuurcentrum Hasselt met het Krokusfestival. Best nu al eens piepen waar u naar toe wil gaan, voordat alles weer hopeloos is uitverkocht. We grasduinden met Gerhard Verfaillie van cultuurcentrum Hasselt door het aanbod.