We lazen weer met z’n allen de cijfers over leegstand in Limburgse gemeenten en steden. Steden die het cijfermatig goed doen, gingen met de pluimen lopen, de steden met een hoog percentage stonden weer in de hoek. Ieder jaar zorgen enkele naakte cijfers weer voor de nodige hysterie. Toch missen we ook dit jaar de nodige nuance in het hele debat.