Sinds het Agentschap Natuur en Bos (ANB) in september een schrikdraad rond natuurgebied Galgenberg plaatste tegen everzwijnen, bleef het opmerkelijk rustig in de omliggende woonwijken. Maar een maand geleden werd de draad weggehaald. Volgens burgemeester Mario Borremans (GOED) is er nu weer een melding binnengekomen van overlast door everzwijnen.