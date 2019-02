Is de jongen een man geworden? Staat de eeuwige belofte die Siebe Schrijvers stilaan leek te worden, op de drempel van de langverwachte doorbraak bij een topclub? Het antwoord op beide vragen volgt in de komende maanden. Zondag staat hij alvast opnieuw aan de aftrap. Tegen de club van zijn hart. “Hij gaat Hans Vanaken achterna”, voorspelt believer Johan Boskamp. “Hij is volwassen geworden”, vult Stijn Vreven aan, die Schrijvers kneedde in Beveren.