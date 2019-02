Geeft het eerste koppel al toe aan de ‘Temptation’? “Hartjes gestuurd met verleidster, maar puur vriendschappelijk”

De koppels leken aan het begin van de eerste aflevering van ‘Temptation Island’ nog even een romantische avond samen te krijgen, maar in enkele gevallen was die enkel voldoende om nog meer wantrouwen te zaaien. Wanneer de verleidsters hun mannen kwamen ophalen, was het meteen duidelijk: ze zijn niet naar het eiland gekomen om braaf te zijn.

Roger voelde de temptation al meteen wanneer zijn grote droom (“een ros meisje met een goede kont”) hem een armbandje aantrekt om duidelijk te maken dat ze haar pijlen op hem zal richten.

Heikki, Morgan en Sidney zagen onder de verleidsters dan weer oude bekenden terug, wat de zaken meteen op scherp zette. “Goede afspraken maken goede vrienden”, orakelt Annelien nog even voor ze de koppels naar hun afspraken vraagt, in de hoop een nieuwe ‘no girls allowed except Deborah Leemans’ te ontdekken. Dat draait even anders uit.

De Afspraken

Roger en Laura: “Wij zijn zonder afspraken naar hier gekomen.”

Demi en Sydney: “Thuis hebben wij ook geen afspraken, dus waarom zouden we?”

Heikki en Milou: “Geen seks en niet zoenen, zij mag niet twerken.” Maar Heikki mag wel alles op een date, zo vertelt Milou hem thuis in de zetel.

Morgan en Rodanya: “De standaardafspraken.”

Dames maken kennis met de verleiders

Al snel kunnen de vrouwen van de koppels genieten van het mannelijk schoon dat arriveert op het strand. Tot hun ongenoegen krijgen de mannen nog niets te zien.

Speeddaten verloopt niet bij iedereen even vlot

De dames krijgen ook de kans om te speeddaten met de verleiders, maar dat verloopt niet bij iedereen even vlot.

Terwijl verleider Giorgio de dames uitgebreid vragen stelt en charmeert, is Ricardo duidelijk geen fan van het hele gebeuren. Rodanya en Milou zijn dan ook teleurgesteld in die laatste zijn aanpak.

Single dames stellen zich voor

Wanneer de single dames zich voorstellen aan de vrouwen, is de spanning pas echt te snijden. De singles laten zich meteen van hun kattigste kant zien.

Geeft dit koppel al toe aan de verleiding?

Ook dit seizoen duurt het niet lang vooraleer het eerste koppel in gevaar komt. Zowel Milou als Heikki spelen het spel hard. Zullen ze kunnen weerstaan aan de verleiding?

Demiception

En Sidney? Die is in zijn hoogsteigen ‘Inception’ terechtgekomen. Hij had nog maar net afscheid genomen van zijn Demi, om meteen verleid te worden door andere Demi, maar die Demi wil hij niet want “het zou wel heel slecht staan als ik meteen naar huis ga met een nieuwe Demi.”

Om even later bijna schoorvoetend te moeten toegeven dat zijn grootste ‘temptation’ op het eiland toch wel… Demi is. Zucht.