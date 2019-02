“Meerdere burgers en agenten gewond” bij schietpartij in warenhuis in Amerikaanse stad Aurora

Er heeft vrijdagavond (Belgische tijd) een schietpartij plaatsgevonden in het Amerikaanse Aurora (Illinois). De schutter opende het vuur binnen in een warenhuis , zo meldt The Washington Post. Er zouden meerdere gewonden, onder wie vier agenten, gevallen zijn. De dader werd intussen gevat, meldt het stadsbestuur.

De lokale politie van de stad Aurora heeft de schietpartij bevestigd en zei op Twitter dat de situatie nog steeds “aan de gang” is. De stad bevestigt op haar Twitteraccount dat de schutter is opgepakt. Voorlopig is het niet duidelijk of er ook dodelijke slachtoffers vielen.

Het gaat om Aurora in Illinois, en niet Aurora in Colorado, waar op 20 juli 2012 een schietpartij plaatsvond waarbij 12 mensen om het leven kwamen.

Later meer.