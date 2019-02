Bestelwagen met 50 vaatjes gevuld met chemische stof achtergelaten

Middenin de velden, aan de Heikant in Achel, is vrijdagvoormiddag een bestelwagen aangetroffen met daarin 50 vaatjes van ongeveer 20 liter vloeistof. Omdat het niet duidelijk was welke vloeistof erin zat, spande de brandweer een lint rond de omgeving. Na de vaststellingen namen de bevoegde diensten de bestelwagen en zijn lading mee. De politie is een onderzoek gestart. Alles doet vermoeden dat het om afval van een drugslab gaat. Het parket werd op de hoogte gebracht. Er is geen schade aan de omgeving door de dumping. (mm)