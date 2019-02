Looienaar zoekt 2 miljoen modellen: Philip Caerts start online databank voor mannequins

Een kruispuntbank voor modellen, waar filmmakers, fotografen en reclamebureaus kunnen grasduinen naar de look die ze willen. Dat is My Mother Agency van Looienaar Philip Caerts en Bernard Hennet, de ex-chef van het internationale modellenbureau Elite. Binnen twee jaar wil hij twee miljoen modellen op zijn site.

Tot nog toe was Philip Caerts (47) in zakelijk Limburg gekend als uitgever van Prestige, een jaarboek dat de nieuwste Limburgse luxeproducten in het zonnetje plaatst. “Ik was op zoek naar uitbreiding ...