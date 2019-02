Schoolbus mag autistische jongen (9) niet in naschoolse opvang in thuisgemeente afzetten: “Opvang is een basisrecht, maar ik moet vechten voor een plaats”

Bilzen -

Al meer dan een jaar is Cindy Steuperaert uit Bilzen op zoek naar naschoolse opvang voor haar zoontje Loïc (9), een jongen met autisme type 2. “Naschoolse opvang is een basisrecht, maar ik moet vechten voor een plaats”, zegt Cindy. Doordat Loïc in Kortessem school loopt, heeft de jongen geen recht op busvervoer naar de naschoolse opvang in thuisgemeente Bilzen.