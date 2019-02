“Wil u de rekening?” De vraag die tonnen papier kan besparen

Elke klant van Albert Heijn België krijgt sinds kort de vraag of hij nog een kasticket wil. Kledingwinkel ZEB spaarde al een ton papier uit door de rekening via e-mail te verzenden. Het zijn initiatieven die steeds meer navolging krijgen. Is het einde van het kasticketje nabij? “Het zal echt niet lang meer duren voor we van die papieren rompslomp af zijn.”