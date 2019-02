Deceuninck - Quick-Step alweer aan het feest in Colombia: Bob Jungels grijpt de macht na late uitval

Bob Jungels (Deceuninck - Quick-Step) heeft vrijdag in de vierde rit van de Ronde van Colombia zijn eerste seizoenszege behaald. Na 144 kilometer rond Medellin bleef hij de Est Mihkel Räim en zijn Franse ploegmaat Julian Alaphilippe voor. Jungels neemt ook de leiderstrui over van de Colombiaan Rigoberto Uran.

De 26-jarige Luxemburger, in 2018 winnaar van Luik-Bastenaken-Luik, haalde het vrijdag na een uitval in de laatste kilometer. Aan de meet hield hij drie seconden over op de eerste achtervolgers. In het klassement gaat hij Alaphilippe met twee seconden vooraf, de Colombiaan Daniel Martinez volgt op vier seconden.

De Ronde van Colombia loopt nog tot zondag. Dan ligt de finish op Alto de las Palmas, op 2.519 meter hoogte en na een beklimming van eerste categorie van 15,5 kilometer aan gemiddeld 6,7 procent.

Foto: Photo News