In Leopoldsburg kunnen mensen in kansarmoede vanaf nu naar het theater voor 1 euro. Voor velen is een kaartje voor zo'n cultuurvoorstelling vaak te duur. En dat terwijl zij ook nood hebben aan ontspanning. Daarom lanceert de gemeente samen met de armoedevereniging Ons Centrum het cultuurcafé. Wanneer een voorstelling nog lege zitjes heeft, worden de resterende kaartjes nu goedkoper aangeboden aan minderbedeelden.