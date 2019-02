STVV gaat morgen bij Zulte-Waregem op zoek naar de eerste zege in 8 jaar aan de Gaverbeek. De Kanaries vertrekken met veel vertrouwen naar West-Vlaanderen na de 9 op 9 van de voorbije weken. Met nog vijf wedstrijden te gaan, is het geloof in de kwalificatie voor PO1 groot. De druk ligt bij achtervolgers Anderlecht en Gent, klinkt het op Stayen.