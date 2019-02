Henrik Kristoffersen houdt Marcel Hirscher van goud op de reuzenslalom, beloftevolle Belg Sam Maes wordt 26e

Henrik Kristoffersen heeft vrijdag de reuzenslalom gewonnen op de wereldkampioenschappen ski in het Zweedse Are. De 24-jarige Noor was 20 honderdsten sneller dan de Oostenrijkse topfavoriet en uittredend kampioen Marcel Hirscher. De Fransman Alexis Pinturault, aan de leiding na de eerste run, werd op 42 honderdsten derde.

Sam Maes werd 26e, op 4:10 van Kristoffersen. In de eerste run was de 20-jarige Antwerpenaar 29e, op 3:36 van Pinturault, in de tweede 22e, op 1:41 van de Oostenrijker Marco Schwarz. Dries Van den Broecke, 42e na de eerste run, haalde in de tweede de finish niet.

Hirscher was zonder veel verwachtingen aan de wedstrijd begonnen. De eindwinnaar van de voorbije zeven Wereldbekers was grieperig. Hij had de voorbije dagen vooral in bed gelegen, snipverkouden en met keelpijn. Uiteindelijk deed hij wel gewoon mee om het goud. Hij zette in de eerste run de tweede tijd neer, maar verloor in de tweede te veel tijd op Kristoffersen, die in de eerste run de derde tijd noteerde.

Voor Kristoffersen is het de eerste grote titel en de eerste medaille op een wereldkampioenschap. Hij pakte wel al twee keer olympisch eremetaal: brons op de slalom in 2014 in Sochi en zilver op de reuzenslalom, na Hirscher, in 2018 in Pyeongchang.