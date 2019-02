Groenen boomen in nieuwe peiling op 100 dagen voor de verkiezingen, N-VA blijft grootste in Vlaanderen

Mochten er vandaag verkiezingen plaatsvinden, dan zou Groen in Vlaanderen doorgroeien naar 15,6 procent van de stemmen en de tweede grootste partij worden. Zusterpartij Ecolo zou in Brussel zelfs afgetekend de eerste worden met net geen 20 procent van de stemmen. Dat blijkt uit een peiling in opdracht van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, RTL-TVi en Le Soir. Ze werd afgenomen van 5 tot en met 11 februari, dus net na het ontslag van Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V).

N-VA blijft met riante voorsprong de grootste partij in Vlaanderen, met 27,4 procent van de stemmen. Dat is evenwel een daling met 5 procentpunt ten opzichte van de verkiezingen van 2014. Groen stoot door naar de tweede plaats. De partij ziet haar score van 2014 quasi verdubbelen van 8,6 naar 15,6 procent. CD&V blijft min of meer stabiel tegenover vorige peilingen, op 15 procent, al is dat wel 3,6 procent lager dan in 2014.

Ook Open Vld en sp.a staan op verlies tegenover de vorige stembusslag. De liberalen verliezen 3 procentpunt en komen uit op 12,7 procent, de socialisten vallen terug van 14 naar 11 procent. Vlaams Belang verdubbelt zijn score en gaat van 5,5 naar 11,1 procent. PVDA schommelt rond de kiesdrempel.

Bart De Wever

Een opvallende vaststelling uit de nieuwe peiling: Theo Francken (N-VA) is niet langer de populairste politicus van Vlaanderen. Die rol moet hij doorgeven aan zijn partijvoorzitter Bart De Wever. Na de affaire rond het mogelijke gesjoemel met humanitaire visa zakt Francken terug van 67 procent naar 59 procent. 32 procent van de Vlamingen ziet Francken liever geen belangrijke rol meer spelen. Bart De Wever staat op kop met 62 procent. Premier Charles Michel staat op plaats drie, met 49 procent.

Brussel en Wallonië

Ook in Brussel hebben de groenen de wind in de zeilen. Daar komt Ecolo uit op net geen 20 procent. Ecolo komt er samen met Groen op en samen zouden ze zelfs 22,6 procent halen. PS en MR - de partij van premier Charles Michel - strijden voorlopig voor de tweede plaats: PS komt uit op 15,9 procent en MR op 15,3 procent. De grootste Vlaamse partij in Brussel is N-VA met 6,4 procent.

Ook in Wallonië gaat Ecolo erop vooruit tot 16,8 procent, maar moet het PS en MR nog voor zich dulden. De Franstalige socialisten komen uit op meer dan 24 procent, terwijl de liberalen onder de 20 procent duiken.