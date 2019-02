Elise Mertens stunt opnieuw in Doha en plaatst zich voor finale tegen Simona Halep

Elise Mertens (WTA 21) heeft zich geplaatst voor de finale van het WTA-tornooi in Doha door de Duitse Angelique Kerber (WTA 6) te verslaan. In de finale wacht topreekshoofd Simona Halep (WTA 3).

In de halve finales haalde de Belgische nummer één het in drie sets van het Duitse derde reekshoofd Angelique Kerber (WTA 6): 6-4, 2-6 en 6-1 na 1 uur en 48 minuten. Mertens en drievoudig grandslamwinnares Kerber stonden voor het eerst tegenover elkaar op het WTA-circuit.

Mertens staat in de finale tegenover topreekshoofd Simona Halep (WTA 3). De Roemeense versloeg de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 7) met 6-3, 3-6 en 6-4. Halep, die in 2014 het toernooi in Doha won door in de finale Kerber te kloppen, wordt sinds kort gecoacht door Thierry Van Cleemput, de ex-coach van David Goffin.

De 23-jarige Mertens gaat in haar zesde WTA-finale op zoek naar een vijfde WTA-titel. De 27-jarige Halep, net als Kerber een voormalig nummer één van de wereld, staat voor de 34e keer in de finale van een WTA-toernooi. Ze heeft 18 WTA-titels op haar palmares. Mertens en Halep namen het twee keer eerder tegen elkaar op. Vorig jaar was Halep zowel op Roland Garros (6-2, 6-1) als in Madrid (6-0, 6-3) duidelijk te sterk in twee sets.