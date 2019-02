Mathieu van der Poel is onverzadigbaar: wereldkampioen is ook in Vestingscross torenhoog favoriet

In het Nederlandse Hulst, net over de Belgische grens in Zeeuws-Vlaanderen, vindt zondag de derde editie van de Vestingcross plaats. De 24-jarige Nederlander Mathieu van der Poel won de eerste twee edities en is weer topfavoriet.

De wereldkampioen krijgt tegenstand van onder anderen Toon Aerts, Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout. Bij de vrouwen kruisen Sanne Cant, Annemarie Worst, Denise Betsema en Laura Verdonschot de degens.

Zowel de start- als aankomstzone liggen op de Glacisweg van Hulst. De omloop is 2.900 meter lang en heel gevarieerd, met heel wat natuurlijke en kunstmatige hindernissen. Het parcours wordt gekenmerkt door de stroken op en langs de historische vestingswallen, de doortocht over de oude stadspoort en een passage aan de oude graanmolen. Als Van der Poel zaterdag al wint in Middelkerke, kan hij in Hulst zijn 32e zege van het seizoen boeken.

“Het zou leuk zijn om voor een derde keer te winnen in Hulst. De wedstrijd wordt gereden in een ongelooflijk mooi decor, het publiek is fantastisch. Deze wedstrijd moet een vaste waarde worden.”

Vorig jaar bleef Van de Poel Laurens Sweeck en Tom Meeusen voor. Bij de vrouwen was de overwinning voor Laura Verdonschot, die Ellen Van Loy en de Nederlandse Ceylin del Carmen Alvarado achter zich liet.