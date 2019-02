Lommel - Vrijdag zijn bij de politie twee inbraken gemeld. Op de Kerkhovensesteenweg drongen dieven binnen in een leegstaand pand. Of daar iets is verdwenen, was niet duidelijk. Inbrekers raakten ook binnen in en appartement in de Godfried Bomansstraat in het centrum. Ook hier was onduidelijk wat er weg was. (mm)