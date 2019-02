Gluren bij BV's: Natalia deelt intieme fotoreeks met vriend, Regi een schattig filmpje met zijn dochter

Vandaag is het precies 15 jaar geleden dat mijn papa stierf aan asbest. Er is geen dag dat ik niet aan hem denk. Geboren in 1938, en dus 2 jaar als de oorlog uitbrak en 7 bij de bevrijding, groeide hij op in een gesloten, angstige periode. Maar hij bevrijdde zichzelf, jaagde zijn droom na en werd acteur. En wat voor één. Hij was progressief én behield wat waardevol was; streng én een vat vol liefde; perfectionistisch én vrij. Wat een man. Wat ben ik gezegend geweest, hem zo lang gekend te hebben. En wat mis ik hem. ??

