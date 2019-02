Directie en vakbonden De Lijn bereiken akkoord in Vlaams-Brabant

Leuven - De directie en de vakbonden bij De Lijn in Vlaams-Brabant hebben vrijdagnamiddag een akkoord bereikt over het sociaal conflict over het personeelstekort, de rij- en rusttijden en andere werkomstandigheden. Dat is vernomen bij vakbondssecretaris Pieter Thijs (ACV).

Het werk bij de openbaarvervoermaatschappij in de provincie zal zaterdagochtend na twee dagen van staking worden hervat. Omdat het akkoord ruimschoots tegemoetkomt aan de eisen van de vakbond, zal het niet eerst aan het personeel worden voorgelegd, klinkt het.

Wat het personeelstekort bij de chauffeurs betreft, belooft de directie “om zo snel mogelijk de nodige aanwervingen door te voeren”. Anderzijds zal men echter ook “een gepast verzuimbeleid uitwerken”. In de ondernemingsraad voor Vlaams-Brabant zal maandelijks gerapporteerd worden over de effectief te verwachten instroom van nieuwe chauffeurs. Om de aanvragen voor wettelijk verlof te kunnen honoreren en tijdig in te plannen, zullen er betere afspraken worden gemaakt.

Wat de rij- en rusttijden betreft, verwijst het akkoord naar een beslissing van de raad van bestuur van De Lijn van 23 januari om eind 2019 5 miljoen euro vrij te maken en een actieplan voor gans Vlaanderen uit te werken. Streefdoel is om in elke dienst een aaneengesloten pauze te voorzien van 20 tot 30 minuten. Als bij bepaalde ritten de pauze in gedrang komt door objectieve, aantoonbare vertragingen, wordt nadien een buffer voorzien. Na een rijtijd van 4 uur zonder aaneengesloten buffertijd van 15 minuten, wordt minstens 15 minuten pauze gegeven.