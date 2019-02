Trump roept “nationale noodtoestand” uit om grensmuur te financieren

De Amerikaanse president Donald Trump zal een verklaring ondertekenen om de nationale noodtoestand uit te roepen en zo de grensmuur te financieren. Dat heeft hij vrijdag aangekondigd.

De Amerikaanse president Donald Trump zei dat het bouwen van een muur aan de grens met Mexico niet zijn enige verkiezingsbelofte was, maar hij wil de grensveiligheid wel aanpakken. “Veel drugs komen via de zuidelijke grens binnen”, zei hij. “Iedereen weet dat muren werken. Kijk naar Israël. Hun muur is 99,9 procent effectief, zeggen ze. De grote ladingen drugs komen niet binnen via de grensposten. Ze komen door gebieden die geen muur hebben.”

De president kondigt aan dat hij vandaag een nationale noodtoestand zal tekenen. “Dat is al vaak gebeurd. Voor veel minder belangrijke dingen. We praten over een invasie van ons land, van drugs en smokkelaars. En bendes en mensen. Het is onaanvaardbaar. We willen drugs tegenhouden, en bendes.”

Met de noodtoestand wil Trump geld krijgen voor de muur aan de grens met Mexico te bouwen. Zo kan hij het Congres omzeilen en zonder toestemming middelen vrijmaken. Volgens het begrotingsakkoord krijgt Trump slechts 1,37 miljard dollar voor de bouw van zijn grensmuur. Zelf eiste hij 5,7 miljard.

“We hebben al veel stukken muur gerenoveerd’, besloot Trump. “Nu hebben we nieuwe muur nodig.”

Niet iedereen reageert enthousiast op Trumps manoeuvre. “De president neemt een loopje met het Congres”, zei Nancy Pelosi, de Democratische voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, eerder al. Pelosi verklaarde dat haar partij “de opties heroverweegt” en sloot niet uit dat de Democraten de presidentiële beslissing juridisch zullen aanvechten.

Trump verwacht dat zijn beslissing wordt juridisch wordt aangevochten. “Dan zullen we naar het Hooggerechtshof gaan.”