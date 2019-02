Burgemeester Keerbergen “kan niet optreden” tegen “verwerpelijke” nazisymbolen aan huis

Keerbergen - Dat de 75-jarige bewoner van een huis aan de Varensweg in Keerbergen zijn huis versierd heeft met allerlei ondubbelzinnige nazisymbolen, is volgens burgemeester Erik Moons (Open VLD) “verwerpelijk”, De burgervader van Keerbergen benadrukt evenwel dat het gemeentebestuur niet de bevoegdheid heeft om hiertegen op te treden. Hij hoopt dat het gerecht dit snel zal doen.

“Vijf jaar geleden werd er al eens klacht ingediend tegen de man wegens soortgelijke feiten. Omdat er toen geen strafbare feiten konden worden aangetoond, seponeerde het parket de klacht toen. “Ik heb vernomen dat er nu bijkomende elementen zijn, waardoor het gerecht nu wel zou kunnen optreden. Hopelijk gebeurt dat, want ik betreur wat nu gebeurt sterk”, aldus Moons.

De man heeft boven de oprit een bord opgehangen met de tekst ‘Het Adelaarsnest’ met daarboven in koeien van letters ‘SS’. In een boom hangt een nazivlag en op en rond de woning werden hakenkruisen aangebracht. Het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia diende op basis van de negationismewet van 1995 een klacht in tegen de man en zal zich burgerlijke partij stellen als die gedagvaard wordt.