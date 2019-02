Suninen pakt de leiding, Neuville en Ogier gaan in de fout in Rally van Zweden

Teemu Suninen (Ford Fiesta WRC) is de verrassende nieuwe leider in de Rally van Zweden, de tweede manche in het wereldkampioenschap. De Fin heeft een voorsprong van 5.7 seconden op eerste achtervolger en landgenoot Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC). Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) spinde vrijdagnamiddag in de openingsrit en is weggezakt naar de zevende plaats, op 45.1 seconden van Suninen.

Erger verging het Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC). De Fransman raakte net als Thierry Neuville een sneeuwmuur, maar kon zijn wedstrijd niet voortzetten. Citroën bevestigde op Twitter de opgave van de Franse WK-leider, die vrijdag niet meer in actie komt in de resterende twee klassementsritten van de dag. Zaterdag is hij opnieuw van de partij.

De omstandigheden waren vrijdagnamiddag helemaal anders in vergelijking met de ochtendsessie. Het dun laagje sneeuw maakte plaats voor een mix van gravel en smurrie, waardoor de nagelbanden helemaal niet meer tot hun recht kwamen. Neuville startte met het mes tussen de tanden. Halfweg de eerste rit liep hij tot 12 seconden uit op Ogier, tot hij twee keer in de fout ging en met een links vooraan beschadigde Hyundai de finish bereikte. “Dit is geen sneeuwrally meer, maar een gravelrally. Ik raakte twee keer een sneeuwmuur en spinde”, zei de Oostkantonner.

In de zesde klassementsrit ging Ogier in de fout. Hij raakte links en rechts een sneeuwmuur, waarna hij zijn Citroën bovenop een sneeuwmuur parkeerde en niet meer voor- of achteruit kon rijden. “Ik heb Sébastien en Julien (Ingrassia) naast de wagen zien staan. Ze zijn oké”, stelde Neuville aan de finish. “Ik ben een beetje bezorgd om mijn banden. We moeten nog twee ritten rijden.”

Zoals dat in een gravelrally meestal het geval is, zijn de rijders die laat starten in het voordeel. Zo ook Teemu Suninen. De Fin zat vrijdagochtend meteen in het ritme en leek ook in de namiddag van de omstandigheden te profiteren.