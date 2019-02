Goed nieuws voor Lukaku? Manchester United moet Lingard en Martial twee tot drie weken missen

Manchester United zal twee tot drie weken geen beroep kunnen doen op Anthony Martial en Jesse Lingard. Dat heeft United-coach Ole Gunnar Solskjær vrijdag op een persmoment bevestigd. Voor Lukaku kan het uitvallen van de twee aanvallers goed nieuws betekenen.

Het duo blesseerde zich afgelopen dinsdag, in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League thuis tegen Paris Saint-Germain (0-2). Martial sukkelt met de adductoren, Lingard heeft pijn aan de hamstrings. Solskjær verwacht hen pas over twee à drie weken terug inzetbaar. Het tweetal is dus onzeker voor de return op PSG, op 6 maart.

Solskjær zal maandag in de FA Cup zeker niet op de twee kunnen rekenen. Romelu Lukaku en co treffen dan in de kraker van de achtste finales Chelsea. Het duel tussen beide grootmachten is een heruitgave van de finale van vorig seizoen. Toen trok Chelsea met 1-0, na een penaltygoal van Eden Hazard, aan het langste eind. Eind februari speelt ManU ook nog de topper in de Premier League tegen Liverpool.

Voor Lukaku kan dit goed nieuws betekenen, want hij is na Rashford pas tweede spits onder Solkskjaer en zou nu dus misschien opnieuw in de basis kunnen komen. Maar... dan moet Solskjaer de Belg verkiezen boven flankspelers Sanchez en Mata. Die laatste twee mochten invallen voor Martial en Ligard in de Champions Leaguewedstrijd tegen PSG, maar konden niet overtuigen.