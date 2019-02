Kate Moss laat zich nog eens zien in een modecampagne

Het was een tijdje geleden dat we Kate Moss zagen in een modecampagne, maar deze lente komt er verandering in. De 45-jarige ster staat model voor het Nederlandse merk Nikkie van ontwerpster Nikkie Plessen.

De Britse Kate Moss toont niet alleen de kleding van het label. Ze heeft ook haar eigen input gegeven tijdens het ontwerpproces van de lijn, die de naam ‘Selected by Kate Moss’ meekreeg. Voor de gelegenheid poseerde ze in de bijhorende reclamecampagne voor de lens van de Noorse modefotograaf Solve Sundbo. Hij deed al ervaring op bij grote modehuizen waaronder Chanel, Saint Laurent en Gucci.

Foto: Nikkie

Kate Moss en Nikkie Plessen werken al enkele jaren samen en zijn intussen goede vriendinnen geworden. “We hebben een klik. Kate is niet alleen een topmodel, ze heeft veel gevoel voor stijl en mode”, zegt de ontwerpster in de Nederlandse Vogue. Goed nieuws voor de fans: de collectie is vanaf nu te koop op de officiële site van het merk (en er wordt ook in België geleverd). Meer info via www.nikkie.nl