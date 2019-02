VBS De Bret zet leesmarathon in

Bret

Genk - Omdat boeken lezen in deze digitale tijden niet altijd zo vanzelfsprekend is, daagde Juf Sim de leerlingen van VBS De Bret uit voor een boekenduel. De opdracht luidde: lees met de hele klas een 125-tal boeken op minder dan vier maanden de tijd. De leerlingen slaagden met glans in hun opdracht.

De leelringen stortten zich meteen op de uitgading van juf Sim. Van het gelezen boek werd telkens een samenvatting in de vorm van een 'bloemenboek' gemaakt. De uitdaging werd vlot gehaald en een heus leesfeest volgde. De juf maakte 'een boek-koek' en de boekenwormen kregen een boekenlegger. Nu maar duimen dat leesmicrobe voor altijd blijft leven!