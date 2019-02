Lente in februari: de eerste blote buiken, extra werkkrachten in de tuincentra en risico op heidebranden

Hasselt / Genk -

Van Dikketruiendag naar de eerste blote buiken in amper enkele dagen tijd: de lente lijkt nu al in het land. Vandaag werd in Ukkel met 17,9 graden het dagrecord verbroken. “Nog tot het einde van de maand gaan de maxima niet meer onder de tien graden zakken. De officiële winter is voorbij”, zegt weerman David Dehenauw. Dat zorgt voor “extreem vroege drukte” in de tuincentra en nu al “een reëel risico” op heidebrand.