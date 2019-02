Met deze programma’s heeft u een fantastische tv-avond

Clint Eastwoods historisch drama ‘Invictus’ belicht het eerste jaar van Nelson Mandela’s presidentschap. China-expert Jonathan Holslag is te gast bij Jan Leyers en probeert u te overtuigen van de Chinese dreiging in ‘Nachtwacht’. De aloude klassieker ‘Jurassic Park lll’ laat u meegenieten van een spannend gevecht tussen mens en dinosaurus.

1) ‘Invictus’

Met het aantreden van Nelson Mandela in 1994, is de eerste zwarte president van Zuid-Afrika een feit. De apartheid is dan wel net afgeschaft, in de praktijk is er nog veel werk om de kloof ...