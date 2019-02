AA Gent-coach Jess Thorup wil niet te veel rekenen voor Play-off 1: “Vijf finales voor de boeg”

Aan de vooravond van de wedstrijd tegen Waasland-Beveren, heeft AA Gent-coach Jess Thorup gezegd dat hij niet wil rekenen voor Play-off 1. AA Gent is een van de kandidaten om op de valreep nog een ticket voor Play-off 1 te pakken en moet daarvoor nog ‘vijf finales spelen’, aldus de coach van AA Gent.

AA Gent leed vorige week een pijnlijke thuisnederlaag tegen Moeskroen. Jess Thorup beseft dat zijn team zichzelf een slechte dienst heeft bewezen en wijst zijn spelers nu dan ook op hun verantwoordelijkheid: “We moeten constanter worden en erin slagen om ons niveau langer vast te houden en niet na twee of drie goede matchen terugvallen. Daar moeten we aan werken. Er resten ons nog vijf matchen en we moeten ons niveau van voor Moeskroen terug evenaren.”

Dat onvermogen om een echte reeks neer te zetten speelde AA Gent eerder dit seizoen al vaker parten. Thorup beseft dat zijn team na vorig weekend zich nog maar nauwelijks misstappen kan veroorloven: “ Vier zeges nodig? De concurrentie treft elkaar ook nog, maar als je begint te rekenen, verlies je je focus. Je moet je eigen matchen winnen. Ik wil niet teveel speculeren.”

STVV grootste concurrent, Anderlect ‘hors catégorie’

Verrassend genoeg ziet Thorup vooral STVV als laatste concurrent voor het zesde ticket: “Ik kijk vooral naar STVV, ze tellen vier punten meer dan ons en we treffen hen op de laatste speeldag. Dus moeten we op minder dan drie punten staan wanneer we naar Sint-Truiden afreizen, maar daarvoor moeten we focussen op onze eigen prestaties. Anderlecht zal het wellicht wel redden, dat is een topclub. Het gaat tussen STVV en ons. Charleroi lijkt me uitgeschakeld.”

Paars-wit is volgens de Gentse coach dus ‘hors catégorie”, ondanks de povere resultaten onder hun nieuwe coach Fred Rutten: “Wij zaten de voorbije maanden in een betere periode dan Anderlecht maar ik denk toch dat zij het zullen halen. Het is aan ons om nu opnieuw de draad op te pikken en dan hebben we ook een goede kans om Play-off 1 te halen. Er resten ons nog vijf matchen en dat is niet veel. Dat is misschien wel het grootste gevaar. We hebben nog vijf finales voor de boeg. Er mag niets fout lopen.”

Mentaal probleem

AA Gent leek voor die ontluisterende nederlaag tegen Moeskroen met zeven op negen en de kwalificatie voor de finale van de Croky Cup meteen op kruissnelheid te spelen in het nieuwe voetbaljaar. Thorup detecteerde evenwel een mentaal euvel: “Blijkbaar hebben we moeite met de favorietenrol. We mogen daar niet te veel bij stilstaan. We moeten onze eigen stijl en tactisch plan opdringen. Dat is ook een mentaal verhaal. Ook bij de bekerfinale zullen we in de favorietenrol gedwongen worden. Dat is misschien wel het moeilijkste deel van de job. Je moet je spelers in hun hart raken. Als ik zeg dat het een sterke tegenstander is, moeten ze vooral ook gemotiveerd zijn om een topprestatie neer te zetten.”

Voorafgaand aan de partij tegen Moeskroen bleken sommige Gentse spelers niet op de hoogte van het nieuwe puntenverlies van Anderlecht dat voor eigen publiek tegen Zulte Waregem niet verder kwam dan een gelijkspel. Een bewuste keuze van Thorup, zo blijkt: “Is dat dan de grote motivatie? Voor mij niet. We moeten focussen op onze eigen prestatie. En niet naar de resultaten van de concurrentie.