Paarse bloem vernoemd naar Meghan Markle

In de categorie ‘nieuws waarvan een hertogin helemaal opfleurt’: de Amerikaanse Meghan Markle heeft sinds kort een eigen bloem. De Britse Royal Horticultural Society heeft een Clematis vernoemd naar de vrouw van prins Harry. Maak kennis met de ‘Clematis Meghan’.

De Royal Horticultural Society, een non-profitorganisatie opgericht om tuinieren en tuinbouw in het Verenigd Koninkrijk en Europa te promoten, zal de bloem officieel voorstellen tijdens de Chelsea Flower Show in mei. Het gaat om een paarse bloem met roze accenten in het midden, die twee keer per jaar bloeit: in de vroege zomer, zo rond de huwelijksverjaardag van prins Harry en Meghan Markle, en in de vroege herfst. De organisatie omschrijft de Clematis als een “winterharde plant met weelderige magenta bloemen die veel een impact hebben wanneer ze de ruimte krijgen om te groeien.”

Oh I’m so happy about this news !!! The beautiful Clematis Meghan ?????????????????? pic.twitter.com/Mku3IF26kw — ??Just Juliette?????? (@RoyalDetective8) February 13, 2019

De hertogin is niet de eerste royal die kan zeggen dat ze een eigen bloem heeft. In een niet zo ver verleden werd ook de Clematis Prince Louis, genoemd naar de jongste zoon van prins William en Kate Middleton, voorgesteld. Een beperkt aantal van de - eveneens paarse - bloemen werd beschikbaar gemaakt om zijn geboorte in april vorig jaar te markeren.

Meghan Markle is ook niet de enige hertogin die in de aankomende Chelsea Flower Show in de - nou ja - bloemetjes wordt gezet. Speciaal voor de gelegenheid mag Kate Middleton, hertogin van Cambridge, een eigen ‘Back to nature’-landschapstuin helpen ontwerpen. Dat maakte Buckingham Palace eerder deze week bekend via de gebruikelijke sociale mediakanalen.