Veel volk voor lezing over vliegveld Brustem

Brustem

Sint-Truiden - Het verleden houdt de mensen bezig. Dat kunnen we afleiden uit de grote opkomst voor de februari-bijeenkomst van Heemkunde Brustem. In de raadzaal van het oud-gemeentehuis hield Dany Schoebrechts een lezing over het vliegveld van Brustem van 1936 tot het einde van de Duitse bezetting in 1944.

In het begin was het voormalige vliegveld van Brustem niet meer dan een grote grasstrook die dienst moest doen als uitwijkmogelijkheid voor het derde en vierde smaldeel van het tweede luchtvaartregiment in Nijvel. Dat was het gevolg van oorlogsdreiging vanuit Duitsland waartegen de Belgische overheid zijn voorzorgen wilde nemen. Twee dagen nadat de Duitsers ons land binnenvielen, namen ze het grasveld al in gebruik. In de periode 1941-1942 bouwden ze het vliegveld uit tot een permanente luchtmachtbasis met drie landingsbanen. Onder de naam Fliegerhorst 309 werd Brustem een onderdeel van de verdedigingslinie tegen de Britse bommenwerpers die ’s nachts Duitse steden bombardeerden.

Tijdens zijn lezing toonde Dany Schoebrechts tientallen foto’s die tijdens de oorlog op het vliegveld genomen waren. Ook kwamen enkele leuke details aan bod. Wist je dat tijdens de oorlog de drie landingsbanen in grijs en groen geschilderd werden als camouflage? Of dat de vliegtuigloodsen eruit zagen als boerderijen om zo op te gaan in de omgeving? De Amerikaanse periode, die begon na de bevrijding van Sint-Truiden in september 1944, komt volgende maand aan bod. Wie het vervolg wil horen, is welkom op 12 maart om 19.30 uur in het oud-gemeentehuis aan de Singel.