Neos Kinrooi winterwandelt aan het Mariahof in Beek

Kinrooi - Met een flinke groep leden trok Neos Kinrooi begin februari voor het eerst op winterwandeling in het natuurgebied De Luysen aan het Mariahof in Beek (Bree).

Voor de winterwandeling had het bestuur zijn oog laten vallen op het mooie natuurgebied De Luysen rond het Mariahof in Beek. Dat gebied maakt deel uit van het Grenspark Kempen-Broek en is voorzien van uitgezette wandelingen en vogelkijkhutten. Een flinke groep leden ging, warm ingeduffeld, in op de uitnodiging voor deze eerste sportieve activiteit in een winters landschap dankzij de nog niet weggesmolten flarden sneeuw die her en der nog lagen. Voor de deelnemers was de wandeling bovendien een gelegenheid om heel wat nieuwsjes en verhalen met mekaar te delen. Na de wandeling stond er, als afsluiter, in De Schans in Kinrooi nog een tafel gedekt met koffie en vlaai. Het is een initiatief dat een volgende winter zeker voor herhaling vatbaar is.