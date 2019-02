Pukkelpop: The National speelt twee keer (!), ticketprijs blijft dezelfde

Matt Berninger van The National, hier in 2014 nog op de Main Stage van Pukkelpop. Foto: Raymond Lemmens

Bloedmooi Pukkelpopnieuws om het weekend in te zetten: The National zal in augustus liefst twee keer in Kiewit spelen. De indierockband sluit zowel op vrijdag als zondag de Marquee af. Daarnaast kondigde Pukkelpop nog Prophets Of Rage aan. De ticketprijs blijft dit jaar trouwens ongewijzigd.

Ondertussen zijn de heren van The National al vertrouwd met de weide in Kiewit: sinds hun debuut in de Club in 2005 speelde het melancholische vijftal nog drie keer op Pukkelpop, waaronder twee memorabele shows op de Main Stage in 2010 en 2014. Maar twee keer op hetzelfde festival spelen, dat blijft bijzonder. “We kennen hen ondertussen al zo lang, dit wordt zowel de vijfde als zesde keer”, zegt organisator Chokri Mahassine. “Frontman Matt Berninger heeft ons verzekerd dat ze er iets heel speciaals van gaan maken.”

Naar wat ze in die twee sets zullen spelen, is het dus nog raden, ook voor Pukkelpop. “Het voorstel kwam van de band zelf”, weet woordvoerder Frederik Luyten. “Het gaat om twee verschillende sets, maar de band houdt de fans nog graag even in spanning over de precieze invulling.” De band bracht in 2017 nog hun op lof onthaalde zevende langspeler ‘Sleep Well, Beast’ uit.

Het ongetwijfeld bloedmooie resultaat is dus op vrijdag 16 en zondag 18 augustus in de Marquee te zien, waar ze u in een zweem van melancholie de nacht insturen. Overigens niet de eerste keer dat een band - al dan niet bedoeld - meerdere keren op dezelfde Pukkelpop speelt. Zo moesten de schreeuwlelijkerds van Enter Shikari in 2007 met hun trampoline komen depanneren toen de tourbus van Lacuna Coil in panne was gevallen. “En dan was er dEUS, dat in 2009 al twee avonden lang de Marquee mocht afsluiten”, weet Luyten.

Rage Against The Machine

Chuck D, Tom Morello en B-Real van Prophets Of Rage, in 2017 op Rock Werchter. Foto: Geert Van de Velde

Die andere naam die vrijdag werd bekendgemaakt, is dan weer voer voor amokmakers van een ouder bouwjaar: Prophets of Rage. De band met Tom Morello van Rage Against The Machine, Chuck D van Public Enemy en B-Real van Cypress Hill komt op zondag 18 augustus stennis schoppen, en trekt naast een blik vol knallers uit de nineties ook een vers blik luidruchtige protestsongs open. “Dit wordt een geweldige trip down memory lane”, klinkt het bij een nostalgische Chokri. “Ik herinner mij het concert van Rage Against The Machine in 1993 nog als de dag van gisteren. Hun debuutalbum was nog maar een half jaar uit en het was de eerste keer dat er zoveel volk voor onze Main Stage stond. Tot ver achter de bomenrij was het een grote mensenzee!”

Maandag belooft Pukkelpop trouwens de rockregisters verder open te trekken met ‘een blad vol frisse namen’. Eerder werden Tame Impala, Twenty One Pilots, Royal Blood en Billie Eilish al bekendgemaakt.

Zelfde ticketprijs

Als dat nog niet genoeg goed nieuws is, maakte Pukkelpop ook bekend dat tickets vanaf maandag 25 februari (13 uur) te koop zijn. De prijs blijft ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar: een dagticket kost 100 euro, voor een combiticket telt u 205 euro neer. In die prijs zijn openbaar vervoer, camping en servicekosten inbegrepen, al dient u nog wel een afvalwaarborg van 10 euro te betalen. Wie op de knussere camping Chill zijn tentje wil opzetten, legt nog eens 25 euro extra op. Alle info over de campingformules volgt op 22 februari.

Pukkelpop vindt dit jaar plaats van donderdag 15 tot en met zondag 18 augustus. Alle info op de website van het festival.